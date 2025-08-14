Der Gemeinderat hatte es sich nicht leicht gemacht, doch am Ende war eine Mehrheitsentscheidung gefallen: Wegen zu geringer Kinderzahlen schließt die Gemeinde den vom DRK betriebenen Kindergarten „Kinderland“. Eigentlich sollte dies Ende August geschehen, doch es kam alles früher: Am 18. Juli hat Bürgermeister Tino Scherer „den Kindergarten zugeschlossen“, wie er in der jüngsten Ratssitzung sagte – und es noch einmal bedauerte. Dass nicht bis Ende August offen gehalten wurde, hatte ganz praktische Gründe, erläutert er der Heimatzeitung: Es hätte eh die Sommer-Schließzeit von zwei Wochen angestanden, etliche Kinder waren mit den Eltern im Urlaub – und mancher wollte schon die Chance nutzen, in diesen Wochen eine Eingewöhnung in die neuen Kindergärten zu managen. Alle acht Kinder, die nach dem Sommer noch den Kindergarten besuchen, sind in anderen Kindergärten untergekommen. Kaltensundheim und Kaltenwestheim haben sie aufgenommen. Doch auch darüber hinaus besteht ein Wunsch- und Wahlrecht. Ein förmliche Zweckvereinbarung über die Aufnahme der Kinder aus den Dörfern in die Kindergärten der Stadt Kaltennordheim hat Erbenhausen jetzt ebenso gebilligt wie im Gegenzug der Stadtrat. Damit muss den Kindern ein Platz in einer der Kaltennordheimer Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden – ohne, dass eine konkrete benannt ist. „Aber es ist überall genug Platz, Wünschen kann man also nachkommen“, sagt Verwaltungsleiter Steven Gutmann von der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön.