Es wird keine gewöhnliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 8. April, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Erbenhausen. Was man bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung im Februar hin und her gewälzt hat, wird nun in der öffentlichen Sitzung zur Sprache kommen: Dass sich die Situation um den Kindergarten immer mehr zuspitzt. Im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Haushaltsbeschluss waren die Summen auf den Tisch gekommen, die die Kommune für den Kindergarten aufwenden muss. Und sie sind nach den Worten von Bürgermeister Tino Scherer so, dass man sich etwas überlegen sollte. Die Kindereinrichtung befindet sich in Trägerschaft des DRK Meiningen, die Umlage für das Wirtschaftsjahr 2025 ist mit 244 200 Euro kalkuliert und liegt damit um rund 47 200 Euro höher als im Vorjahr. Bei der Spitzabrechnung der tatsächlichen Kosten mit dem DRK aus dem vergangenen Jahr kam zwar etwas Geld zurück – allein, es bleiben ziemliche Summen. Und: Es werden immer weniger Kinder im „Kinderland Erbenhausen“. Wenn sich im Sommer die Schulabgänger verabschieden, bleiben noch zehn. Tendenz fallend – der Nachwuchs fehlt auch in der Zukunft.