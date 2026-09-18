Der Dorfklub Trusetal Echo hat eine lange Tradition – und die brachte er jetzt auch mit in die Rhön. Die Mitglieder um Henri Endter unterstützten die Landmänner beim Erbenhäuser Dreschfest. Ihre Dreschmaschine ist nur eines von vielen landwirtschaftlichen Geräten, die in der Dorfmitte in Aktion zu sehen waren und um die sich wie im Vorjahr schon wieder Interessierte scharten. Die Trusetaler waren ebenso zu Gast wie Rhöner und Gäste von weiter her, die zum Teil früher in der Landwirtschaft gearbeitet hatten und sich freuten, dass man sich hier wieder traf und in Erinnerung an alte Zeiten schwelgen durfte.