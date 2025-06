Ein ziemliches Aufgebot an Feuerwehrleuten ist in der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr aus dem Schlaf geweckt worden: In Erbenhausen brannte ein Bauwagen, abgestellt auf einem Grundstück in der Schafhäuser Straße, auf einer Wiese hinter den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Der Hausbesitzer habe ein Knistern gehört und die Feuerwehr alarmiert, heißt es von den Helfern.