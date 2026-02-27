Heinz Grob wohnt am Fixberg, die Kirche liegt unten in Sichtweite. 90 Jahre alt ist er am Mittwoch geworden – und ist fit wie ein Turnschuh, wie man landläufig sagt. „Gedächtnis und Gelenke sind noch gut“, plaudert der Jubilar munter aus dem Nähkästchen. Jeden Tag marschiert der agile Senior durch den Garten und zur Kirche, zieht die Uhrgewichte auf. 90 Stufen seien da immer zu bewältigen. Noch keinen Tag habe er verpasst, erzählt er, zumal er auch noch nie krank gewesen sei oder gar ein Krankenhaus von innen gesehen habe. „Ich bin nämlich imprägniert“, erlaubt er sich einen Scherz, der mit seinem früheren Beruf als Tischlermeister zusammenhängt: Da habe man die Türen und Fenster mit chemischen Stoffen eingestrichen, das habe ihn wohl immun gemacht... „Viele Pfarrer im Dorf habe ich erlebt“, sagt Heinz Grob. Und fügt lächelnd hinzu: „Und viele Späße.“