Schon vor längerer Zeit hatte der KWA Meininger Umland den Erbenhäuser Gemeinderäten das Projekt vorgestellt, mit dem die Wasserversorgung für Schafhausen, Erbenhausen und Reichenhausen neu geordnet werden soll. Erste Kernpunkte: ein neuer Hochbehälter und eine Aufbereitungsanlage – der eine auf der Flur Erbenhausen, die andere in der Schafhäuser Flur. „Auf dem höchsten Punkt auf der Fichte“, so erklärte Bürgermeister Tino Scherer in der Ratssitzung am Dienstagabend in Reichenhausen, soll der Hochbehälter gebaut werden, nicht weit davon entfernt die Aufbereitungsanlage. Das nötige Grundstück sei gekauft – und was davon nicht für die Wasseranlagen gebraucht werde, soll auch weiter in der landwirtschaftlichen Nutzung bleiben. Der KWA brauche nur relativ wenige Quadratmeter. Genutzt wird hier weiter das Wasser aus der Schafhäuser Quelle.