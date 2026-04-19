Danach konzentrierte er sich zunehmend auf Sprechrollen. Unzähligen Figuren in Zeichentrick-, Kinderserien und Videospielen lieh er seine markante Stimme und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Außerdem sprach er Hörbücher.

Leben nach dem Schlaganfall

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 - Curry war damals 67 Jahre alt - ist er teilweise gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Seinen Humor verlor er dadurch nicht. "Am Tag vor dem Schlaganfall hab ich drei Schachteln geraucht", scherzte er kürzlich im "Guardian"-Interview. "Das werde ich nicht wieder machen."

Er ließ sich nicht unterkriegen und arbeitete weiter als Sprecher. Als die "Rocky Horror Picture Show" 2016 fürs Fernsehen neu verfilmt wurde, wirkte Curry als Erzähler mit. Auf Conventions und Festivals begeistert er seine Fans mit Anekdoten aus seinem bewegten Leben. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er seine Autobiografie "Vagabond", die er als Hörbuch einsprach.

Laut seiner Website war Tim Curry nie verheiratet und hat keine Kinder. Ansonsten ist über sein Privatleben nichts bekannt. In "Vagabond" erklärt er, warum: "Affären des Herzens oder im Bett gehen euch - bei allem Respekt - verdammt noch mal nichts an."