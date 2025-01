Der promovierte Agrar-Experte Sklenar stammte aus Mittweida in Sachsen und war in der DDR Mitglied der Bauernpartei DBD, die in der CDU aufging. Bereits in der ersten Landesregierung unter Ministerpräsident Josef Duchac (CDU) wurde Sklenar Minister für Landwirtschaft und Forsten. Duchacs Nachfolger Bernhard Vogel übernahm Sklenar und später auch Dieter Althaus in seinen beiden Landesregierungen. Erst der Landesregierung unter Christine Lieberknecht gehörte Sklenar 2009 nicht mehr an. Bei seinem Ausscheiden am 4. November 2009 war Sklenar nach rund 19 Jahren dienstältester Minister einer deutschen Landesregierung.