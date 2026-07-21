Er hat es wieder getan Warum Cucurella bei Spaniens WM-Party über Haaland singt

"Letztes Jahr hat er mich nach dem Trikot gefragt, und jetzt fängt er an, über mich zu singen. Er kann machen, was er will, das ist mir ziemlich egal", hatte Haaland der norwegischen Plattform Viaplay bereits vor zwei Jahren nach Spaniens EM-Triumph gesagt. Damals war dem Stürmerstar im direkten Premier-League-Duell von Manchester City mit Cucurellas FC Chelsea auch die sportliche Antwort geglückt, als er beim 2:0-Sieg die Führung erzielte.