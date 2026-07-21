Er hat es wieder getan Warum Cucurella bei Spaniens WM-Party über Haaland singt

Madrid - Norwegens Topstürmer Erling Haaland ist dank Marc Cucurella erneut unfreiwillig Teil der spanischen Fußball-Feierlichkeiten geworden. Wie schon nach dem EM-Titel 2024 rief der Verteidiger bei der WM-Party in Madrid erneut "Haaland zittert" - und die spanischen Anhänger antworteten im Chor: "Weil Cucurella kommt." Mit einer sportlichen Rivalität hat das Ständchen wohl weniger zu tun, letztmals trafen Norweger und Spanier 2023 in der EM-Qualifikation aufeinander - zwar mit Haaland, aber ohne Cucurella.