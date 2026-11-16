Equal-Pay-Klage Darum kämpft diese Ex-Bürgermeisterin für gleiche Bezahlung

Wie wird die Besoldung in Baden-Württemberg festgelegt?

Wie viel ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin verdient, ist in Baden-Württemberg im Grunde im Landeskommunalbesoldungsgesetz geregelt. Je nach Bevölkerungszahl stehen in der Regel zwei Besoldungsgruppen zur Auswahl. Der Gemeinderat entscheidet über die Eingruppierung. "Maßgebend ist dabei eine objektive, also amtsbezogene Bewertung des konkreten kommunalen Wahlamts", heißt es vom Innenministerium in Stuttgart. "Hierbei sind ausschließlich die objektiven Anforderungen des Amtes zugrunde zu legen."

Was sagt eine Expertin für Beamtenrecht?

Laut einer Expertin für Beamtenrecht gibt es zur Frage, ob bei Klagen wegen Diskriminierung auch Nachfolger betrachtet werden, bisher keine höchstrichterliche Entscheidung. Charlotte Blech von der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte in Potsdam sieht dabei im EU-Recht die Tendenz zu einer großzügigeren Sichtweise: So verweist sie auf die neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, bei der der Bezugsrahmen für Diskriminierung bei der Bezahlung relativ weit gefasst werde. Dies könne für eine Berücksichtigung auch des Nachfolgers bei Fragen der Diskriminierung sprechen.

"Auf jeden Fall wäre das im Sinne der Gleichbehandlung, wenn der Blick auch in die Zukunft gerichtet würde", sagt Blech. Allerdings wäre es dann natürlich schwierig, eine Frist zu setzen und Ansprüche zeitlich einzugrenzen.

Die Argumente, die der Gemeinderat 2014 für die niedrigere Einstufung von Fuchs vorbrachte, hält Blech wiederum für unzureichend. "Ich finde es dünn, vor allem wenn man bedenkt, dass gesetzlich gefordert ist, dass der Arbeitgeber - die Gemeinde - einen Vollbeweis erbringt."