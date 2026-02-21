Epstein-Skandal: Regierung erwägt Andrew aus Thronfolge zu streichen

Wegen seiner Verbindung zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein waren dem 66-Jährigen alle bedeutenden Titel und militärischen Ehren entzogen worden. Andrew musste aus seinem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen - und wurde am Donnerstag sogar vorübergehend festgenommen. Am Abend wurde er nach rund elf Stunden "unter dem Vorbehalt weiterer Ermittlungen" entlassen. Bislang hat sich der Bruder von Charles III. nicht zu den Vorgängen geäußert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um Sexualdelikte in Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ging, wies Andrew stets zurück.