Epstein-Skandal "Etwas ist faul im Königreich Norwegen"

Womöglich liegt es genau daran, meint Etzold. "Solange es gut läuft, gehen die Norweger davon aus, dass alles schon seine Richtigkeit haben wird", sagt der Forscher. "Dann schaut man vielleicht auch aus Bequemlichkeit nicht so genau hin und stellt die Dinge nicht allzu sehr infrage." Wo mehr vertraut wird, wird womöglich weniger kontrolliert. Das rächt sich jetzt, konstatiert Journalist Nore in der Zeitung "Verdens Gang": "Etwas ist faul im Königreich Norwegen."