Politisch liegen Welten zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Björn Höcke. Der eine begleitete als Sozialdemokrat Spitzenpositionen, der andere ist Landeschef der Thüringer AfD und nach außen das bekannteste Gesicht seiner Partei. Könnte es in einer zentralen Frage Übereinstimmung zwischen beiden geben? Der 8. Mai 2025 und das Gedenken an den 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa bringen am Donnerstag Bemerkenswertes an den Tag.