Epidemie in Afrika Wie fern ist ein Impfstoff gegen den aktuellen Ebola-Typ?

Welche Impfstoffe gibt es derzeit gegen Ebola?

Gegen das Ebolavirus listet das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf seiner Webseite drei Impfstoffe auf. Das Problem: Sie alle richten sich gegen den sogenannten Ebola-Erreger (EBOV) - ehemals Zaire genannt - der Gattung Ebolavirus. Weitere Impfstoffe, etwa gegen das Sudan-Ebolavirus (SUDV), "befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und werden zum Teil im Rahmen von klinischen Studien eingesetzt", schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Website. Allerdings sind laut RKI neben den beiden genannten noch zwei weitere Ebola-Arten bekannt, die für Menschen gefährlich sind: Taï Forest und vor allem der Erreger hinter dem aktuellen Ausbruch, Bundibugyo (BDBV).