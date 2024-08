ePaper auf Weltreise: Frühstück in Japan mit Heimatgefühl

Du hast in Suhl gearbeitet, bist dann für vier Jahre nach Shanghai gegangen? War die Zeitung dabei?

Damals noch nicht. Eine digitale Tageszeitung war mir irgendwie 2012 nicht geläufig. Hätte ich davon gewusst, wäre sie ein guter Kontakt in die Heimat gewesen. Lokale Nachrichten gab es für uns nämlich vier Jahre lang nur am Telefon über die Verwandten. So richtig investigativ, neutral und breit gefächert waren diese nicht.

Ab wann hast du dir Lokalnachrichten digital erschlossen? Und wie hat es deinen Alltag verändert?

Irgendwann habe ich digital Artikel über die Website gelesen oder bin über soziale Medien darauf gestoßen. Und weil ich dieses Lesen wirklich mochte, habe ich mich entschieden, das ePaper zu abonnieren. Heute ist es für mich ein fester Bestandteil meines täglichen Lebens. Ich wohne unter der Woche in Herzogenaurach, weil ich dort arbeite und bin sehr oft zu Meetings in der Welt unterwegs – so 20 Mal pro Jahr. Und überall habe ich ein Stück Heimat dabei – durch die digitale Zeitung. Es fühlt sich gut an, überall am Ball bleiben zu können und sich der Heimat nah zu fühlen. Ich lese nur noch ePaper. Bevor ich fliege, lade ich mir die Ausgabe runter und lese sie dann ganz besonders intensiv – so wie einst meine Oma. Ich habe sie dann auf allen meinen digitalen Endgeräten zur Verfügung und löse sogar die Kreuzworträtsel digital. Wenn es eine SmartWatch gäbe, auf der das ePaper läuft, hätte ich es dort auch noch.

Wie fühlt sich das beispielsweise an, wenn du in Japan am Frühstückstisch bei Miso-Suppe über Backhausfeste zu Hause liest?

Es ist wunderbar. Manchmal muss ich echt schmunzeln, wenn ich inmitten fremder Kulturen lese, was auf dem Marktplatz in Hildburghausen passiert. Kürzlich saß ich in Seoul und war gedanklich bei einem Bauprojekt in meiner Kreisstadt. Genau das erdet mich. Ich weiß dann, wo ich hingehöre und fühle mich in Kontakt mit Zuhause.

Schafft die Tageszeitung für dich Identifikation mit der Heimat? Stärkt sie dein Heimatgefühl, wenn du weg bist?

Ja – auf jeden Fall. Das Konsumieren lokaler Inhalte gib mir eine gute Bindung. Ich bleibe am Ball und verpasse nichts.

Wo überall hat dich Freies Wort schon hin begleitet?

In sage und schreibe 19 Länder bislang, darunter Südkorea, Taiwan, USA, Mexico, Ungarn, China, Rumänien, Tschechien, Vietnam, Japan.

Lesen die Geschäftsreisenden um dich herum auch Tageszeitungen?

In Asien eher weniger, beobachte ich. Die Menschen dort sind zwar ständig mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt, aber es wirkt eher, als lassen sie sich seicht unterhalten nicht als würden sie konzentriert lesen.

Gibt es Momente, in denen das Stück Heimat besonders wichtig war?

Ja, ich erinnere mich besonders an einen Moment in Japan. Es war kurz vor Weihnachten und es war nicht klar, ob ich am 23. Dezember nach Hause fliegen kann oder erst am, 25. Dann habe ich was über den Kindergarten in Hildburghausen gelesen, in dem meine Frau Sheila früher gearbeitet hat. Und irgendwie war das ein Stück Heimatgefühl, das mich getröstet hat in der Unsicherheit.

Du entwickelst in deinem Job Zukunftstechnologien für Elektromobilität? Ist es für dich wichtig, dass sich deine Umwelt – und eben auch deine Tageszeitung – zeitgemäß entwickeln?

Ja, ich bin da wirklich irgendwie ein Nerd. Ich liebe das Neue und die Technik. Digitale Lösungen faszinieren mich. Ich teste sie gerne und integriere sie in mein Leben, wenn sie passen. Klar ist eine raschelnde Zeitung toll, aber eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit,. Ich fände es sogar allgemein noch besser, wenn man Freies Wort innerhalb weniger Minuten kaufen könnte. Eine Logistik hinter dem ePaper, die niederschwellig ist und durch die man kurzerhand zum Beispiel per Paypal ein Abo kaufen kann, das zwei Minuten später läuft, wäre wirklich wertvoll. Also dieser Amazon-Gedanke eben: Ich will es haben und kaufe es sofort.

Findest du, deine Heimatzeitung wird aktuell den Anforderungen einer modernen Familie gerecht?

Ich denke schon. Bei meinen Söhnen Silas und Stian ist es es wie früher bei mir. Silas studiert und liest nur ab und zu. Stian ist Schüler und ich habe oft versucht, mit ihm gemeinsam die Kinderseite zu lesen, sein Interesse an verschiedenen Themen zu wecken. Ich war von der Aufmachung begeistert, Stian hat es irgendwie nicht überzeugt, Vielleicht sollte man als Redaktion die Kinder befragen und schauen, wie man diese Seite gestalten müsste, um sie zu erreichen. In unserer Familie schicken wir uns gerne Hinweise zu Artikeln per Whatsapp, wenn wir denken, es könnte den anderen interessieren. Es ist super, dass eine digitale Zeitung diese Möglichkeit bietet. Das Layout ist ja noch wie vor 40 Jahren bei meinen Großeltern. Das finde ich einerseits natürlich cool, aber manchmal überlege ich, ob es moderner sein sollte. Ich weiß es nicht – vielleicht ist das Bewahren des Traditionellen im Digitalen auch ganz wunderbar.

Freies Wort war früh dran