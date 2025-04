ePA für alle E-Patientenakte soll Ende April starten

Nürnberg/Berlin (dpa/lby) - In einigen Regionen ist die elektronische Patientenakte (ePA) bereits Alltag in den Arztpraxen. Nun soll sie überall in Deutschland kommen. Ende April soll es damit losgehen, wie aus einem in Berlin bekanntgewordenen Brief des scheidenden Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) an die Gesellschafter der bundeseigenen Digitalagentur Gematik hervorgeht.