Insbesondere im Süden und Osten des Freistaats versuchen Waffenbehörden, Rechtsextremisten scharfe Waffen wegzunehmen. Sowohl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt als auch im Kreis Schmalkalden-Meiningen liefen jeweils sechs Verfahren zum Entzug der Erlaubnis für den Besitz beispielsweise scharfer Pistolen, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Innenpolitikerin Katharina König-Preuss hervorgeht.
Entzugsverfahren Wie das Meininger Landratsamt Rechtsextreme entwaffnet
Sebastian Haak 05.06.2026 - 11:04 Uhr