Insbesondere im Süden und Osten des Freistaats versuchen Waffenbehörden, Rechtsextremisten scharfe Waffen wegzunehmen. Sowohl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt als auch im Kreis Schmalkalden-Meiningen liefen jeweils sechs Verfahren zum Entzug der Erlaubnis für den Besitz beispielsweise scharfer Pistolen, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Innenpolitikerin Katharina König-Preuss hervorgeht.