Entzugsklinik auf Sylt "Friesenjunkies" - neue Serie von den "Discounter"-Machern

Bleibende Erinnerungen

Trotz des schweren Themas hatte der gesamte Cast viel Spaß während der Dreharbeiten. Einige der improvisierten Szenen nahmen ein unerwartetes Ende. "Wir haben uns in einer Szene echte "Friesenjunkies"-Tattoos stechen lassen auf unseren Hintern. Und dann hat Oskar das "i" vergessen. Nicht aus Joke, sondern er hat wirklich einfach das "i" vergessen", erzählt Emil Belton.

Stolz ziehen die Brüder während des Interviews mit der Deutschen Presse-Agentur ihre Hemden hoch und halten das Werk mit großem Gelächter in die Kamera. In der beschriebenen Szene finden Falko, Otto und Josef eine Tattoo-Maschine. Sie suchen nach einem geeigneten Motiv, irgendwas mit "Friesen" soll es sein. Aus Friesenjungs wird kurzerhand "Friesenjunkies". Und natürlich performt auch der echte "Friesenjung" Otto Waalkes in einem Cameo-Auftritt seinen gleichnamigen Hit in der Serie.

Doch damit nicht genug. Auch Arman Kashani stifteten die Zwillinge an, sich ein "Friesenjunkies"-Tattoo von Martin Brambach stechen zu lassen. Natürlich alles on tape in den Rollen als Cyrus und Buggi.

"Man kann sich vorstellen, dass Martin Brambach wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Tattoo gestochen hat. Und dann hat er angefangen. Und wir haben nicht "Cut" gesagt und Arman hat sich nicht getraut, selbst "Cut" zu sagen, weil wir es so lustig fanden", erzählt Emil Belton. Auf Arman Kashanis Oberarm prangt jetzt ein riesiger Schriftzug. Aber er trage es mit Stolz, versicherten die Zwillinge.

Filme machen statt "Scheiße bauen"

Die Brüder würden sich gegenseitig immer hochpushen in ihren Ideen. Diese Dynamik spiegelt sich auch in den "Geschwistern Fürchterlich", den Serien-Zwillingen Otto und Josef wider, die die Gruppe zu draufgängerischen und dummen Aktionen verleiten. Als Jugendliche hätten Emil und Oskar Belton deshalb auch ziemlich viel Scheiße gebaut. "Das haben wir jetzt umgewandelt in Filme machen", sagt Oskar Belton.

Beim Drehbuchschreiben und Regieführen hätten sie keine Konflikte und "immer die gleiche Vision", betonen beide. Das liege an der besonderen Verbindung zwischen ihnen. "Oskar kenne ich, seitdem ich minus eins bin. Deswegen weiß ich, warum er so ist, und deswegen kann ich auch nicht sauer auf ihn sein", erklärt Emil Belton.

Melancholischer als "Die Discounter"

Mit "Die Friesenjunkies" legen Emil und Oskar Belton eine tiefgründigere Dramedy-Serie vor. Die Erzählweise in "Die Friesenjunkies" ist nicht mehr so unbedarft wie in "Die Discounter". Die Brüder greifen aber auch in ihrer neuen Serie wieder auf die tagebuchähnlichen Interviews mit einzelnen Figuren zurück. Aufgrund der schweren Thematik geht es noch stärker darum, in menschliches Handeln und Gefühle einen nachgelagerten Lacher zu integrieren. Es sei eben nicht ganz der "Brainrot-Humor", sagen die Zwillinge. Die Serie sei melancholischer. "Es geht auf und ab. Und es ist auch eine Serie über Scheitern und über Hoffnung", fasst es Oskar Belton zusammen.