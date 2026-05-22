﻿Die Stadt Schmalkalden hat einen weiteren wichtigen Schritt bei ihrer kommunalen Wärmeplanung gemacht. Der Stadtrat stimmte Anfang der Woche mehrheitlich dem von der greenventory GmbH erarbeiteten Entwurf des Abschlussberichts zu. Beschlossen werden soll das 128 Seiten umfassende Werk im Juni. Eingestellt ist es im Bürgerinformationssystem der Stadt, sodass jeder Interessierte Zahlen, Fakten und Analysen nachlesen kann.