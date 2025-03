Gespanntes Interesse, zustimmendes Nicken und einige Fragen begleiteten kürzlich die Vorstellung des Entwurfs für die Erneuerung des Jugendclubs Langewiesen. Der vom Planungsbüro Steiner+Palme aus Suhl vorgestellte Entwurf für die Erneuerung des Jugendclubgebäudes kam augenscheinlich an. Man befindet sich zwar in der Vorplanungsphase, sodass noch keine Gestaltungsdetails präsentiert werden konnten, jedoch fanden sich wie gewünscht die in der vor zwei Jahren erstellten Machbarkeitsstudie nahezu alle Nutzungswünsche wieder.