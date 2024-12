Entwurf des Wahlprogramms: Grüne ziehen mit Klimageld in den Wahlkampf

Berlin - Die Grünen wollen nach einem Sieg bei der Bundestagswahl zeitnah ein Klimageld einführen. "Alle Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bekommen zum Ausgleich einen Großteil der Einnahmen der CO2-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als Klimageld zurück", heißt es im Entwurf des Wahlprogramms der Partei, der der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt. Das Klimageld solle in der nächsten Legislatur "so schnell wie möglich" kommen. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet. Das Wahlprogramm soll am Dienstag in Berlin vorgestellt werden.