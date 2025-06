Sie nimmt mit rund 75 Prozent den größten Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön ein und ist zugleich Ideenschmiede für nachhaltiges Leben und Wirtschaften – die sogenannte Entwicklungszone. Am Sonntag, 22. Juni, steht das Miteinander von Mensch und Natur im Fokus: Der länderübergreifende Entwicklungszonentag lädt in Bayern, Hessen und Thüringen zu spannenden Mitmachaktionen ein. Geplant sind geführte Rad- und E-Bike-Touren, kreative Nachbarschaftsaktionen sowie Einblicke in lokale Nachhaltigkeitsinitiativen.