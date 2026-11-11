Es ist ein gewohntes Bild in der heutigen Fußballlandschaft: Immer mehr Vereine müssen gemeinsame Sache machen, weil sie allein keine Mannschaft mehr stellen können. Spielgemeinschaften werden zur Notwendigkeit, eigenständige Teams zur Seltenheit. Der Fußball verschwindet langsam, aber sicher aus den Dörfern. Gründe dafür gibt es viele: Der demografische Wandel, der Fakt, dass die meisten jungen Menschen heutzutage in Großstädten studieren oder einfach die Tatsache, dass Fußball unbeliebter und andere Sportarten beliebter werden.