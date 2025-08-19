Sind auf dem Fischerhütten-Areal leicht zugängliche Gefahr- beziehungsweise Schadstoffe in Eimern gelagert? Darum hatte sich ein Ilmenauer gesorgt, der sich mit seinen Beobachtungen und Bedenken an die Redaktion gewandt hatte. Mit Blick auf den tragischen Vorfall vor einigen Wochen, bei dem Jugendliche auf dem Fischerhütten-Areal schwer verletzt wurden, hatte sich der Bürger vor allem über mehrere rostige Eimer gewundert, die dort herumstanden. Seinen Aussagen nach erst vor, dann hinter dem Baustellenzaun.