Entwarnung in Berlin: Bombe in Berlin-Mitte muss nicht entschärft werden

Berlin - Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstag in Berlin-Mitte in der Spree entdeckt wurde, wird als nicht gefährlich eingestuft. "Wir können Entwarnung geben", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht keine Gefahr mehr. Die Bombe muss nicht entschärft werden." Sie soll aus der Spree geholt und dann fachgerecht entsorgt werden. "Die Brandbombe wurde bei der Begutachtung als ungefährlich eingestuft", sagte der Sprecher.