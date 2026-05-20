Herbert Schida als einstiger Neurodaer mit zwei Wohnsitzen in Wien und in Elgersburg erschuf mit Hilfe des „Heimatvereins Neuroda e.V.“ vor nunmehr zwei Jahren das deutschlandweit einmalige „Literaturmuseum Thüringer Königreich“. Ausschlaggebend für die Museumsgründung und den ehrenamtlichen Museumsbetrieb waren Schidas umfangreiche historische Recherchen zum einstigen Thüringer Königreich vom 4. bis 6. Jahrhundert.