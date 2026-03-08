Enttäuschung für die CSU: Huml scheitert bei der Bamberger OB-Wahl

Bamberg (dpa/lby) - Ex-Staatsministerin Melanie Huml (CSU) ist bei der Oberbürgermeisterwahl in Bamberg gescheitert. Sie kam im ersten Wahlgang nach dem vorläufigen Ergebnis nur auf den dritten Platz mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. Allerdings fiel die Entscheidung knapp aus: Auf Platz eins landete der bisherige zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) mit 30,3 Prozent, auf Rang zwei schaffte es SPD-Kandidat Sebastian Niedermaier (29,0 Prozent). Glüsenkamp und Niedermaier gehen nun in zwei Wochen am 22. März in die Stichwahl.