Enttäuschte Hoffnungen: WM-Pleite kostet Bayerns Einzelhändler Millionenumsätze

München (dpa/lby) - Das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM hat direkte Folgen für Bayerns Einzelhändler: Die Umsätze mit Fanartikeln könnten nach Schätzung des Handelsverbands Bayern um eine zweistellige Millionensumme niedriger ausfallen bei einem Einzug ins Achtelfinale. "Es war ohnehin nicht so, dass wir einen großen Boom gehabt hätten", sagte Verbandssprecher Bernd Ohlmann. Ursprünglich hatte der Verband an die 300 bis 400 Millionen Euro WM-Umsätze erwartet. "Das wird jetzt eher in Richtung 300 Millionen Euro gehen", sagte Ohlmann.