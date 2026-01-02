Seit dem Jahr 2025 werden die Entsorgungstermine im Landkreis Schmalkalden-Meiningen vornehmlich digital veröffentlicht – entweder über die kostenlose Abfall-App der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen oder im Onlinekalender unter www.schmalkalden-meiningen.hausmuell.info. Alle Termine für 2026 stehen online sowie in der App zur Verfügung. Damit können alle Bürger jederzeit ihre individuellen Abfuhrtermine einsehen und sich über die App bei Bedarf automatisch erinnern lassen. Kurzfristige Änderungen – etwa aufgrund von Witterung, Straßensperrungen, Baustellen oder anderweitigen Problemen – werden über diese digitalen Wege schnell und zuverlässig kommuniziert.