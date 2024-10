In der Region leben viele Pinguine, Robben und Wale, die zunehmend etwa durch den Klimawandel und Überfischung bedroht sind. Auch Deutschland fordert schon lange die Einrichtung solcher MPAs, die als eine der besten Methoden zum Schutz mariner Ökosysteme und zur Sicherung der biologischen Vielfalt gelten. So können sich Fischbestände in Schutzzonen etwa innerhalb kurzer Zeit erholen, wenn sie nicht befischt werden.