"Slow TV" wird vor der Sendung nicht bearbeitet, es wird ungekürzt gezeigt und auch nicht durch Reklamen unterbrochen. Dadurch fühle es sich "sehr real" an in Zeiten von künstlicher Intelligenz und "viel Täuschung", sagte Hill zu SVT.

"Moment der Ruhe" in Krisenzeiten

Neben der Tatsache, dass die Zuschauer etwas sehen können, das den meisten sonst verborgen bleibt - im Fall der großen Elchwanderung die großen scheuen Wildtiere -, hebt die Professorin einen weiteren Grund hervor, weshalb diese Art von Sendung den Nerv der Zeit trifft: "Slow TV" biete einen "Moment der Ruhe inmitten großer weltweiter Krisen".

SVT Play zeigt "Die große Elchwanderung" noch mindestens bis zum 8. Mai, eventuell etwas länger. Die Sendung kann weltweit gestreamt werden und bleibt auch nach Sendeschluss ein Jahr lang verfügbar.