"Leider haben wir die letzten drei Songs - die besten - verpasst, um rechtzeitig zum Beginn der Ausgangssperre wieder im Hotel zu sein", berichtete Dan Burn von Newcastle United. Zuvor hatten die "Three Lions" schon ein Baseball-Spiel der Kansas City Royals besucht. "Großartiger Erholungstag mit den Jungs beim Baseball", schrieb Kane danach bei X.

Generell hoch im Kurs stehen gemeinsame Aktivitäten mit den Angehörigen der Spieler. Das US-Team zelebrierte nach dem siegreichen WM-Start ebenso ein Familien-Grillfest wie Co-Gastgeber Kanada nach dem ersten WM-Sieg der Historie.

Damit dürfte es spätestens ab der K.-o.-Phase vorbei sein, wenn sich nicht nur der Takt der Spiele erhöht, sondern auch der Druck für die Mannschaften. Die Frage, wie die Stars am besten ihre Freizeit verbringen, stellt sich dann nicht mehr.