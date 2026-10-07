Entscheidungsfindung: Kreativ oder administrativ

Was ist denn hier los? Einstimmig geht die Fortschreibung der Kindertagesstätten-Konzeption 2030 durch den Stadtrat. SPD, AfD, CDU, Linke, Grüne, BfS – alle dafür. Und das, obwohl teils tiefgreifende Veränderungen in dem Papier stehen, etwa die Gebäude von Grundschule und Kita in Wernshausen zu tauschen oder zwei Würfel am Grenzweg freizuziehen. Auch eine Kita-Leitung für zwei Einrichtungen sind in mehreren Orten angedacht. Grund: Die Kinderzahlen sinken und doch will die Stadt keine Einrichtung schließen. Statt 915 Plätzen, die zur Verfügung stehen, werden dann nur noch etwa 500 benötigt. Der Vorbericht in der Heimatzeitung – auf Grundlage der für jedermann zugänglichen Tagesordnung entstanden – habe Angst ausgelöst, schilderte die Springstiller Elternbeiratsvorsitzende in der Sitzung. Darin waren die Stiller Zwerge als Sorgenkinder bezeichnet worden.