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Entscheidungsfindung Kreativ oder administrativ

Wie der Schmalkalder Hauptamtsleiter alle Stadträte für seine Kita-Konzeption gewann, beeindruckte die Autorin.

Entscheidungsfindung: Kreativ oder administrativ
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Silke Wolf Foto: Sascha Willms

Was ist denn hier los? Einstimmig geht die Fortschreibung der Kindertagesstätten-Konzeption 2030 durch den Stadtrat. SPD, AfD, CDU, Linke, Grüne, BfS – alle dafür. Und das, obwohl teils tiefgreifende Veränderungen in dem Papier stehen, etwa die Gebäude von Grundschule und Kita in Wernshausen zu tauschen oder zwei Würfel am Grenzweg freizuziehen. Auch eine Kita-Leitung für zwei Einrichtungen sind in mehreren Orten angedacht. Grund: Die Kinderzahlen sinken und doch will die Stadt keine Einrichtung schließen. Statt 915 Plätzen, die zur Verfügung stehen, werden dann nur noch etwa 500 benötigt. Der Vorbericht in der Heimatzeitung – auf Grundlage der für jedermann zugänglichen Tagesordnung entstanden – habe Angst ausgelöst, schilderte die Springstiller Elternbeiratsvorsitzende in der Sitzung. Darin waren die Stiller Zwerge als Sorgenkinder bezeichnet worden.

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25.09.2026 12:00 Konzeption 2030 So sollen Schmalkaldens Kitas zukunftssicher werden

Die Stadt Schmalkalden stellt sich auf sinkende Kinderzahlen ein. Doch statt Kindertagesstätten zu schließen, setzt sie auf neue Konzepte, wie im Ortsteil Wernshausen.

Kaminski beruhigte, man wolle alle Kindergärten in den Dörfern erhalten, große Einrichtungen entlasten. Doch Voraussetzung sei, betonte er sei, dass die Einrichtungen in den Ortsteilen „konzeptionell Gas geben, damit Eltern sich für sie entscheiden“ – auch aus anderen Orten. Dazu müsse die Qualität bleiben, eventuell nachgeschärft werden. Hauptamtsleiter Christoph Zimmermann hatte Optionen erarbeitet, die in den Ausschüssen vorberaten worden waren. Dass diese Vorgehensweise ankam, sieht man am Abstimmungsergebnis und den Wortmeldungen der Stadträte. So lobte Klaus-Dieter Kaiser, den „vernünftigen Weg“ der gefunden wurde. Stephan Danz meinte, dass „aus einer sehr, sehr, sehr problematischen Gesamtkonstellation etwas Zukunftsfähiges gemacht wurde“. So wünsche er sich Krisenbewältigung. Man sehe an der Kita-Konzeption, dass sich aus einem vermeintlichen Problem Chancen ergeben könnten.

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22.07.2026 12:00 Bildung Schmalkalden hält an allen Kindertagesstätten fest

Wie reagiert die Stadt Schmalkalden auf den Rückgang der Kinderzahlen? Eine neue Konzeption soll Antworten geben.

Der Dank, den Stadträte an Christoph Zimmermann für sein kreatives und offenes Herangehen an das Problem sinkender Kinderzahlen richteten, hat ihm sicher Mut gemacht, andere Herausforderungen auch so anzugehen. Wie diese Einigkeit auf die Gäste, die in Wernshausen zahlreich erschienen waren, wirkte, kann ich nicht beurteilen. Auf mich wirkte sie wohltuend. Oft wird unnötig gestritten, Themen zerredet, Lapidares geäußert, nur um seinen Senf dazuzugeben oder zu provozieren. Die Wortmeldungen zeigten, dass gut durchdachte, am Ziel orientierte Konzeptionen mitgetragen werden können. Auch wenn der Beschluss nur der Anfang eines langen Prozesses ist, auch wenn mit Sicherheit nicht alle Pläne aufgehen, die jetzt ausgedacht wurden. Was aber ganz sicher zu dieser Einigkeit beitrug, ist, dass von Seiten des Dienstherren Transparenz herrschte, dass man die Entscheider mitnahm.

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07.10.2026 07:10 Digitalisierung Einheimische Firma fühlt sich ausgebootet

Die Einführung einer einheitlichen Software zur Elternkommunikation an den Schulen des Landkreises geht voran. Der IT-Service empfiehlt „EduPage“. Ein paar Schulen wollen ausscheren.

Hier ging es um einen Beschluss als solchen. Nun muss in der Folge genau diese Transparenz auch gegenüber den Einrichtungen beibehalten, sie auf dem Laufenden gehalten, ihnen regelmäßig der Stand der Erkenntnisse mitgeteilt werden.Unterschiedliche SichtweisenWird das verpasst, kann genau das passieren, was bei der Recherche zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses, eine einheitliche Software zur Elternkommunikation an den Schulen einzuführen, nach oben schwappte: Unverständnis, Kritik, Ablehnung. Während die Verantwortlichem im Landratsamt meinen, es sei alles transparent gelaufen, schildern Lehrkräfte, dass sie sich mehr Information gewünscht hätten. Dass sie die gemeinsame Suche nach einer guten Lösung, das Diskutieren von Optionen im Sinne der Schulen, das es in der Corona-Zeit gegeben habe, bei dieser Frage vermisst hätten. Ja, es sind nur eine Handvoll Lehrer, die sich an die Öffentlichkeit wandten. Wer den Schulbetrieb kennt, weiß warum. Zu viele Aufgaben, zu wenige Lehrkräfte. Angst, das Landratsamt zu kritisieren. Wenn sich ein Lehrer durchringt, öffentlich zu machen, was ihm nicht passt, muss es ihm wichtig sein.Betroffene, ob Kindergartenleitungen, Lehrkräfte oder Bürger mitnehmen, Entwicklungen und das Ringen um die beste Lösung darstellen sowie Entscheidungen offen und auf allen möglichen Kanälen kommunizieren, haben einige Verwaltungen – nicht nur die kreisliche – verlernt. Zu vieles wird nur noch nicht öffentlich entschieden. Das war mal anders. Und sollte es auch wieder werden.