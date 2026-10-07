Entscheidungsfindung: Kreativ oder administrativ

Hier ging es um einen Beschluss als solchen. Nun muss in der Folge genau diese Transparenz auch gegenüber den Einrichtungen beibehalten, sie auf dem Laufenden gehalten, ihnen regelmäßig der Stand der Erkenntnisse mitgeteilt werden.Unterschiedliche SichtweisenWird das verpasst, kann genau das passieren, was bei der Recherche zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses, eine einheitliche Software zur Elternkommunikation an den Schulen einzuführen, nach oben schwappte: Unverständnis, Kritik, Ablehnung. Während die Verantwortlichem im Landratsamt meinen, es sei alles transparent gelaufen, schildern Lehrkräfte, dass sie sich mehr Information gewünscht hätten. Dass sie die gemeinsame Suche nach einer guten Lösung, das Diskutieren von Optionen im Sinne der Schulen, das es in der Corona-Zeit gegeben habe, bei dieser Frage vermisst hätten. Ja, es sind nur eine Handvoll Lehrer, die sich an die Öffentlichkeit wandten. Wer den Schulbetrieb kennt, weiß warum. Zu viele Aufgaben, zu wenige Lehrkräfte. Angst, das Landratsamt zu kritisieren. Wenn sich ein Lehrer durchringt, öffentlich zu machen, was ihm nicht passt, muss es ihm wichtig sein.Betroffene, ob Kindergartenleitungen, Lehrkräfte oder Bürger mitnehmen, Entwicklungen und das Ringen um die beste Lösung darstellen sowie Entscheidungen offen und auf allen möglichen Kanälen kommunizieren, haben einige Verwaltungen – nicht nur die kreisliche – verlernt. Zu vieles wird nur noch nicht öffentlich entschieden. Das war mal anders. Und sollte es auch wieder werden.