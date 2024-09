PK IM LIVESTREAM K-Frage der Union: Merz offenbar Kanzlerkandidat

Im Endspurt um die Kanzlerkandidatur der Union haben sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder zum voraussichtlich entscheidenden Gespräch getroffen. Die beiden Parteivorsitzenden kamen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen in der Bayerischen Vertretung in Berlin zusammen. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt trafen am Morgen dort ein. Wie die Deutsche Presse-Agentur am späten Dienstagvormittag aus Unionskreisen erfuhr, soll Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden.