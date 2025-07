Entscheidung in Paris Bayern hofft auf Welterbe-Siegel für Neuschwanstein und Co.

Schwangau/Paris - Nach etwa einem Vierteljahrhundert Vorbereitungen könnten die Märchenschlösser von Ludwig II. am Ende der Woche das exklusive Welterbe-Prädikat der Unesco erhalten. Am Sonntag ist das Welterbekomitee zu der Jahrestagung in Paris zusammengekommen, voraussichtlich am bevorstehenden Wochenende steht Deutschlands Bewerbung mit Neuschwanstein und drei weiteren bayerischen Königsschlössern zur Abstimmung. Nach den Planungen sollen die Welterbeanträge zwischen Freitag und Sonntag beraten werden.