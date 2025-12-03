Es war der wohl schönste Ballwechsel des Abends. Schön – nicht unbedingt einzigartig, denn die Wucht von Roosa Laakkonens Mittelblock-Aktionen ist hinlänglich bekannt. Vielmehr deshalb schön, weil er den VfB Suhl zurück ins Spiel brachte, zurück ins K.o.-System. Das Rennen offenhielt, hier, aus der Dinamo-Hall zu Bukarest, mit zwei Gewinnsätzen rausgehen zu müssen, um die nächste Runde zu erreichen. Genau das war jetzt geschafft, das Unternehmen erste Runde CEV-Pokal konnte als erledigt angesehen werden.