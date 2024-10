Entscheidung im Pechstein-Prozess: Tag der Abrechnung

Der Eislauf-Weltverband legt Revision gegen das OLG-Urteil beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Dieser kassiert im Verfahren mit dem Aktenzeichen KZR 6/15 am 7. Juni 2016 das Münchner Urteil. Daraufhin legen Pechsteins Rechtsvertreter Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein, das aber erst sechs Jahre später ein Urteil fällt. In der Zwischenzeit feiert Pechstein einen zweiten juristischen Erfolg: Der EGMR in Straßburg stellt fest, dass sie vor dem Cas mangels Öffentlichkeit kein faires Verfahren hatte und spricht ihr 8000 Euro Entschädigung zu.

Wie ging es in der Zwischenzeit sportlich für Claudia Pechstein weiter?

Nach Ablauf ihrer Sperre am 8. Februar 2011 qualifiziert sich die mittlerweile 38-Jährige bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt für den Weltcup. Es folgen sechsmal WM-Bronze und einmal -Silber sowie einmal EM-Silber. 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking startet sie bei Olympischen Winterspielen. Mit insgesamt acht Olympia-Teilnahmen stellt sie einen Rekord auf. In Peking ist sie gemeinsam mit Bob-Ass Francesco Friedrich Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier. 2023 gewinnt sie ihren insgesamt 43. deutschen Meistertitel.

Am 12. Juni 2022 - fast vier Monate nach den Peking-Spielen - feiert Claudia Pechstein ihren bislang wohl größten juristischen Erfolg. Die Karlsruher Verfassungsrichter geben ihrer Beschwerde statt (Az. 1 BvR 2103/16), das BGH-Urteil ist gegenstandslos. Damit ist der Weg frei für die Fortsetzung des Prozesses am OLG München. Anfang 2023 reichen ihre Anwälte die angepasste Klage ein, in der unter anderem die Klagesumme von 4,4 Millionen Euro aus dem Jahr 2014 auf nun rund acht Millionen Euro erhöht wurde.

Sie sehe der Verhandlung mit der Erwartung entgegen, dass ihr endlich Gerechtigkeit widerfahre, sagt sie der dpa. Moralisch sei sie längst rehabilitiert, nachdem der Deutsche Olympische Sportbund bereits Anfang 2015 betont habe, dass sie Opfer und nicht Täter sei. „Allerdings fehlt noch die juristische Rehabilitierung. Darauf arbeite ich seit mehr als 15 Jahren hin. Wir sind vor dem gleichen Gericht, das bereits vor zehn Jahren in Richtung Isu erklärt hat, dass bei einer Verhandlung in der Sache der Weltverband beweisen müsse, dass ich gedopt habe. Einen solchen Beweis kann es nicht geben. Denn ich habe nie gedopt. Insofern blicke ich voller Zuversicht auf die Verhandlung.“

Bislang ist der Weltverband nicht davon abgerückt, dass die Sperre rechtens war. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, hieß es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2022. Eine aktuelle dpa-Anfrage ließ die Isu unbeantwortet. Es wäre eine Überraschung, sollte die Isu noch einen Vergleichsvorschlag vorlegen. Claudia Pechstein sei gesprächsbereit, „wenn die Isu endlich bereit ist, einzuräumen, dass es falsch war, mich zu sperren“.