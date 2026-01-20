Entscheidung gegen Riethmüller: Fratzscher holt sich letztes Olympia-Ticket

Lucas Fratzscher hat sich den letzten Olympia-Startplatz im Kader der deutschen Biathleten gesichert. Der 31-Jährige vom WSV Oberhof 05 hatte zwar nicht die interne Olympia-Norm erfüllt, setzte sich aber per Trainerentscheid gegen Danilo Riethmüller durch. Auch Riethmüller hatte zuvor die Kriterien – eine Top-Acht- oder zwei Top-15-Platzierungen – nicht geschafft. Routinier Johannes Kühn hatte von vornherein keine Chancen gehabt.