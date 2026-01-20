 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Fratzscher holt sich letztes Olympia-Ticket

Entscheidung gegen Riethmüller Fratzscher holt sich letztes Olympia-Ticket

Lucas Fratzscher oder Danilo Riethmüller zu den Winterspielen? Die Entscheidung ist gefallen.

Entscheidung gegen Riethmüller: Fratzscher holt sich letztes Olympia-Ticket
1
Auf nach Italien: Lucas Fratzscher. Foto: Sven Hoppe/dpa

Lucas Fratzscher hat sich den letzten Olympia-Startplatz im Kader der deutschen Biathleten gesichert. Der 31-Jährige vom WSV Oberhof 05 hatte zwar nicht die interne Olympia-Norm erfüllt, setzte sich aber per Trainerentscheid gegen Danilo Riethmüller durch. Auch Riethmüller hatte zuvor die Kriterien – eine Top-Acht- oder zwei Top-15-Platzierungen – nicht geschafft. Routinier Johannes Kühn hatte von vornherein keine Chancen gehabt.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Rekordaufgebot: Olympia-Team steht: Ziel sind die Top 3

20.01.2026 14:40 Rekordaufgebot Olympia-Team steht: Ziel sind die Top 3

Bei der Präsentation für die Winterspiele hadert der Chef de Mission mit der Berechnung der Quotenplätze.

Insgesamt hat das Team von Bundestrainer Tobias Reiter fünf Startplätze für die Winterspiele in Italien. Direkt qualifiziert hatten sich Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow und David Zobel.

Unsere Empfehlung für Sie

Rennrodel-Doppel Orlamünder/Gubitz: Der Albtraum ist wahr geworden

17.01.2026 07:31 Rennrodel-Doppel Orlamünder/Gubitz Der Albtraum ist wahr geworden

Das Duo verpasst die olympischen Rennen, hat die Qualifikation nicht geschafft. Ein Gespräch über Enttäuschungen, Hoffnungen – und Schmerzen.

Riethmüller (26) hatte beim Weltcup in Ruhpolding beim dritten Rang mit der Staffel eine starke Leistung abgeliefert. Nach einem schwachen Sprint (55.) zeigte er ein gutes Verfolgungsrennen (25.) und wurde in der isolierten Tageswertung Dritter. Fratzscher hatte die Plätze 28 (Sprint) und 24 (Verfolger) geholt. Fratzscher ist im Gesamtweltcup 36., Riethmüller liegt auf Rang 39.