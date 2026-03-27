Einen Aufnahmestopp in den städtischen Kindertagesstätten Hüttengrund und Zwergenland hat am Donnerstag der Ilmenauer Stadtrat beschlossen. In beiden Kindereinrichtungen werden ab April 2026 keine neuen Kinder mehr aufgenommen, mit Ausnahme von Geschwisterkindern. Die Stadtverwaltung hatte diese Beschlussvorlage erstellt, die in mehreren Ausschusssitzungen diskutiert wurde – zum Teil auch mit den Betroffenen. Auch in der Stadtratssitzung am Donnerstag waren mehrere Vertreter der Elternschaft und der Kitas als Gäste anwesend.