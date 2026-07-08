Lausanne - Das Olympia-Aus für die Nordische Kombination lässt die deutschen Athleten und Funktionären geschockt und mit Zukunftsängsten zurück. "Mir fällt es enorm schwer, Worte zu finden", sagte der dreimalige Olympiasieger und Bundestrainer Eric Frenzel. "Für uns ist die Entscheidung niederschmetternd und sehr enttäuschend", bemerkte Horst Hüttel, Sportdirektor im Deutschen Skiverband. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am Dienstag entschieden, die Kombination nach mehr als 100 Jahren aus dem Programm der Winterspiele für 2030 zu nehmen.