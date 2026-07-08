Große Sorgen um Nachwuchs

Sportarten wie die Nordische Kombination sind sehr von Fördergeldern und Sponsoren abhängig - ohne die große Olympia-Bühne scheint offen, wie eine Finanzierung künftig funktionieren soll. Rydzek berichtete von einer Zusage des DSV, dass es bis zur nächsten Weltmeisterschaft 2027 in Falun noch so weitergehe wie bislang. "Aber wie lange, das weiß man nicht", sagte er. Der erfahrene Athlet dachte dabei vor allem an Nachwuchssportlerinnen und -sportler, die sich nun fragen werden: "Auch wenn ich den Sport liebe, habe ich überhaupt eine Perspektive, ihn professionell ausüben zu können?"