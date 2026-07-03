Pünktlich zum Start in die Sommerferien hat der Kreistag die Fortschreibung des Schulnetzplanes für die Schuljahre 2026/27 bis 2030/31 beschlossen. Damit ist der Rahmen für die Entwicklung der Schulen in den kommenden fünf Jahren gesetzt. Die wichtigsten Veränderungen betreffen die Grundschulen in der Ilmenauer Kernstadt sowie die Grundschule am Rennsteig in Stützerbach. Hintergrund sind vor allem sinkende Geburtenzahlen und die damit verbundenen rückläufigen Schülerzahlen.