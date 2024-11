Entscheidung gefallen: Dynamo Dresdens Präsident Scholze tritt zurück

Dresden (dpa/sn) - Holger Scholze ist nicht mehr Präsident des Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden. Der 53-Jährige legte sein Amt nieder und informierte am Abend den Aufsichtsrat über seine Entscheidung. Zuvor hatte bei der Mitgliederversammlung im Dresdner Congress Center ein Mitglied einen Antrag zur Abstimmung gestellt, das Ehrenratsverfahren fallen zu lassen. Am Ende der über neunstündigen Versammlung entschieden die verbliebenen Mitglieder aber, dass nicht über den Antrag abgestimmt wird - so blieb die Strafe gegen Scholze bestehen.