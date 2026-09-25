Entscheidung am Samstag: Harald Schmidt schwärmt von Olympia in Köln

Schmidt - selbst gebürtiger Schwabe - sagte, die Region Rhein-Ruhr müsse sich nicht verstecken. "Man muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Wir haben natürlich, wenn das Nordrhein-Westfalen wird, im Münsterland fantastische Locations für die Reitwettbewerbe, wo ich auch Reiten nicht erklären muss. Natürlich ist es nicht Versailles, ja, aber ich bin absolut sicher: Es gibt immer einen Schub, und ich fände es toll, wenn es klappt."