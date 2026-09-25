Entscheidung am Samstag: Harald Schmidt schwärmt von Olympia in Köln

Köln - Harald Schmidt (59) wäre sehr dafür, wenn seine Wahlheimat Köln die Olympischen Spiele bekäme. "Ich fände es toll. Ich fände es super. Ich bin absolut dafür", sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur. "Weil es immer was für die Stadt und diese Region, wo es stattfindet, bringt." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Samstag (26.9.) den deutschen Olympia-Bewerber für 2036, 2040 und 2044 verkünden. Im Rennen sind noch München und die Region Rhein-Ruhr mit der Kernstadt Köln.