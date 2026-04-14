Memmingen (dpa/lby) - Bauarbeiter sind am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Demnach handelt es sich um nicht explodierte Splitterbomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs in der Nacht entschärft werden sollen. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.
Entschärfung geplant Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen
dpa 14.04.2026 - 19:02 Uhr