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  4. Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen

Entschärfung geplant Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen

In ganz Deutschland liegen noch ungezählte Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Erdoberfläche. Bauarbeiter stoßen am Memminger Flughafen auf nicht explodierte Bomben.

Entschärfung geplant: Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen
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Der Memminger Flughafen. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Memmingen (dpa/lby) - Bauarbeiter sind am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Demnach handelt es sich um nicht explodierte Splitterbomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs in der Nacht entschärft werden sollen. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.

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Die letzten planmäßigen Landungen waren laut Flugplan für 22 Uhr vorgesehen, doch war eine Maschine aus Neapel am Abend bereits als verspätet gemeldet. Die Polizei wollte im Laufe der Nacht weitere Informationen geben. Vorgänger des heutigen zivilen Flughafens war ein in der NS-Zeit erbauter Militärflugplatz, der im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bombardiert wurde.