Entschärfung geplant: Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen

Memmingen (dpa/lby) - Bauarbeiter sind am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Demnach handelt es sich um nicht explodierte Splitterbomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs in der Nacht entschärft werden sollen. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.