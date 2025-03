Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Nähe des Bahnhofs in Mühldorf am Inn müssen zahlreiche Gebäude geräumt werden. Der Sprengkörper solle noch im Laufe des Tages am Fundort entschärft werden, teilte das Landratsamt mit. Gesperrt werde deshalb unter anderem einer der beiden Zugänge zum Bahnhof, der Bahnverkehr solle aber weiterlaufen.