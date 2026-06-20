Entschärfer geben Entwarnung: Verdächtige Tasche legt Bahnhof am Bodensee stundenlang lahm

Friedrichshafen - Nach dem Fund einer verdächtigen Tasche ist der Stadtbahnhof in Friedrichshafen (Bodenseekreis) für mehrere Stunden gesperrt worden. Eine Streife der Bundespolizei habe am Freitag gegen 20.30 Uhr ein herrenloses Gepäckstück entdeckt, teilte die Bundespolizei mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, seien der Bahnhof selbst sowie der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof gesperrt worden.