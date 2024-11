Entschädigung für Aktionäre?: Wirecard-Zivilprozess: Ein Musterkläger für 8500 Aktionäre

Urteil in drei Jahren?

"Die Feststellungsziele, die wir bei Gericht eingereicht haben, umfassen mit Begründung 800 Seiten", sagte Mattil. "Darunter sind sehr viele Pflichtverletzungen von Ernst & Young, die wir einzeln dargelegt und beschrieben haben. Das muss natürlich abgearbeitet werden. Wenn das Gericht zügig arbeitet und ein Gutachten in Auftrag gibt, um diese Feststellungsziele abzuhandeln, könnte das in der ersten Instanz in drei Jahren erledigt sein."