Entschädigung für Aktionäre?: 50.000 Wirecard-Aktionäre dürfen auf ein wenig Geld hoffen

In Summe geht es um sehr viel Geld: Laut OLG haben etwa 50.000 Wirecard-Aktionäre Schadensersatzansprüche in Höhe von an die 8,5 Milliarden Euro angemeldet. Insgesamt fordern die Wirecard-Gläubiger 15,4 Milliarden Euro. Bislang hat Insolvenzverwalter Jaffé 650 Millionen Euro aus der Insolvenzmasse gesichert. Sofern nicht noch überraschend fehlende Milliarden auftauchen, werden die Gläubiger also in jedem Fall nur einen kleinen Teil ihrer Forderungen bekommen.