Erfurt (dpa/th) - Thüringens Agrarministerin Colette Boos-John hält an den versprochenen Änderungen beim Düngen fest, die für weniger Bürokratie in der Landwirtschaft sorgen sollen. Einen Tag vor der Grünen Woche in Berlin plädierte die CDU-Politikerin dafür, die detaillierte Erfassung der zugeführten und abgegebenen Stickstoff- und Phosphatmengen zu vereinfachen.